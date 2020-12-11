علي معلول يكشف عن "نادي وحيد" لن يواجهه بفانلة الأهلي... فيديو

كشف ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول عن نادي وحيد لن يقف أمامه ويواجهه أبدا.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية، إنه لن يتمكن من مواجهة الصفاقسي التونسي أبدا بقميص الأهلي أو بأي قميص آخر.

وتابع التونسي الدولي إن رحيله عن الصفاقسي كان قرارا صعبا، لأنه كان قائد الفريق التونسي ومصد معه البطولات.

​وقال معلول: "لو واجه الأهلي نادي الصفاقسي، فأنا اتخذت قرارا بعدم لعب تلك المباراة".

وأعرب معلول عن حزنه بعد تعليق المعلق التونسي، عصام الشوالي خلال لقاء فريق الأهلي مع أحد الأندية التونسية التي فاز بها الفريق الأحمر بقوله "لقد قسوت على بلدك".

وتابع "اعتذر لكل جماهير بلدي، لكن هذا عملي، وعندما نواجه الصفاقسي لن ألعب"، مستطردا بضحك

"لكن لا يخبر أحد سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) بذلك القرار".

وكان الأهلي قد حصد هذا الموسم الثلاثية (الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر)، وينتظر مواجهة فريق نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة.