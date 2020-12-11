إصابة رئيس نادي الزمالك بفيروس كورونا

وقال الإعلامي المصري، عمرو أديب، في تصريحات تلفزيونية إن المستشار أحمد البكري المكلف بإدارة نادي الزمالك، أصيب بفيروس كورونا.

كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية، أعلنت رسميا، قبل أيام، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

عمرو أديب يعلن إصابة رئيس اللجنه المؤقته لإدارة الزمالك المستشار احمد البكري بفيروس كورونا pic.twitter.com/hOaYq3QrrM — 𝙕𝘼𝙈𝘼𝙇𝙀𝙆 𝙋𝘼𝙂𝙀 ⁦⚫ (@Zamaleksc1911) December 11, 2020

​وأوضحت الوزارة، أن قرارها يأتي في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.