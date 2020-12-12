"جائزة الأفضل" تنحصر بين ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي

وضمت القائمة النهائية لأفضل 3 لاعبين، كلا من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وليونيل ميسي قائد برشلونة.

جوائز #TheBest من FIFA 👑

🏃🏼‍♂️ المرشحون الثلاثة لجائزة أفضل لاعب:

🇵🇹 كريستيانو رونالدو

🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي

🇦🇷 ليونيل ميسي

للتصويت 👈🏼 https://t.co/bajNm9Anjt pic.twitter.com/FQSaOG4GW8 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 11, 2020

ويبدو بأن ليفاندوفسكي الأوفر حظا لنيل اللقب على حساب نجمي برشلونة الإسباني ميسي ويوفنتوس الإيطالي رونالدو، وذلك بعد قيادته بايرن ميونيخ الى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.

كما وانحصر التنافس على جائزة أفضل حارس بين الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، البرازيلي أليسون بيكر الذي ساهم في قيادة ليفربول الى لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 1990، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).

جوائز #TheBest من FIFA 👑

🧤 المرشحون الثلاثة لجائزة أفضل حارس مرمى:

🇧🇷 أليسون بيكر

🇩🇪 مانويل نوير

🇸🇮 يان أوبلاك

للتصويت 👈🏼 https://t.co/ka7vnab2nB pic.twitter.com/MlV6OpAfaS — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 11, 2020

وسيكون الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي قاد ليدز يونايتد الإنكليزي للعودة الى الدوري الممتاز، مرشحا لجائزة أفضل مدرب بجانب الألمانيين هانزي فليك (بايرن ميونيخ) ويورغن كلوب (ليفربول).

جوائز #TheBest من FIFA 👑

🗒️ المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

🇦🇷 مارسيلو بيلسا

🇩🇪 هانز ديتر فليك

🇩🇪 يورجن كلوب

للتصويت 👈🏼 https://t.co/V7POcJeaXT pic.twitter.com/5TvbjPoaSu — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 11, 2020

وكان من المفترض أن يقام حفل "فيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 أيلول/ سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجىء الى 17 كانون الأول/ ديسمبر حيث سيقام في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ بسبب تداعيات فيروس كورونا .