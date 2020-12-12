الخطيب يعلق لأول مرة على رحيل رمضان صبحي وعبد الله السعيد... فيديو

علق رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، لأول مرة، على رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق في الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه "لم يشعر بالحزن لرحيل أي لاعب".

وقال الخطيب، في حوار مع قناة النادي الأهلي، "مزعلتش من اللي مشيو، أنا زعلت عليهم"، مضيفا: "من يرحل عن النادي الأهلي هو الذي يشعر بالحزن".

ورحل عن النادي الأهلي عدة لاعبين في الفترة الماضية أبرزهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وجميعهم انتقلوا إلى نادي بيراميدز بعقود عملاقة، بالإضافة إلى اللاعبين المنتهية عقودهم مثل حسام عاشور وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

وحاول النادي الأهلي الإبقاء على لاعبه رمضان صبحي واتفق مع ناديه الإنجليزي السابق هيدرسفيلد لإتمام الصفقة، قبل أن يُبلغ رمضان الإدارة الحمراء برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

كما عرض النادي الأهلي عقداً جديداً على أحمد فتحي، لكن اللاعب رفض بعد مفاوضات مالية طويلة، ليقرر في النهاية الانتقال إلى صفوف بيراميدز، ومن قبله عبد الله السعيد الذي أعلن الأهلي بيعه بعد التوقيع للزمالك لينتهي به المطاف في النهاية مع نادي بيراميدز.

وأتم الخطيب :"الجيل الحالي في النادي الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قلت لهم إن الفوز ممكن باللقب، لو لم يكونوا قادرين على ذلك لم أكن لأطالبهم باللقب".

وكشف رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الرسالة التي وجهها للاعبي الفريق قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسر سجدته بعد الفوز، وسبب رفضه هدية وليد سليمان.

وأوضح الخطيب، رسالته: "أنتم أفضل مجموعة موجودة على مدار الموسم، وأفضل لاعبين في القارة، ونحن بحاجة إلى الهدوء لأنني كنت أشعر بشدة من اللاعبين"، متابعا: "عندما أتحدث إلى اللاعبين يجب أن أتفاهم في البداية مع المدير الفني ومدير الكرة لأعلم ماذا قالوا حتى أكمل على أفكارهم ولا أشتت اللاعبين بأفكار مختلفة".

وتابع: "كنت سعيد بعد تعادل الزمالك لأنني شعرت أن هذا التعادل سيحرر اللاعبين بشكل أكبر في الشوط الثاني، وأعتقد أن لاعبينا قدموا أفضل شيء على مدار مشوار البطولة مقارنة بالفرق الأخرى والأمر لم يكن مرتبط بشوط أو مباراة بعينها".

وانتقل إلى موقفه من إهداء وليد سليمان ميداليته له، قائلا: "أشكر وليد سليمان على إهداء ميداليته الخاصة بدوري أبطال أفريقيا، لكني أرفضها وأرسلها له لأنه الأحق بها هو وأولاده وأحفاده، وأنا لعبت وحصلت على الميدالية أكثر من مرة".