بعد التألق مع الميلان.. إبراهيموفيتش يكشف شرط اعتزاله كرة القدم

كشف المهاجم السويدي ونادي ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش السبب، الذي يدفعه لاعتزال الكرة، مؤكدا أنه لا ينوي الاعتزال قريبًا.

وقال إبراهيموفيتش في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "بعد تعرضي لإصابة خطيرة في مانشستر يونايتد قبل 3سنوات، قلت لنفسي إنني سأستمر في لعب الكرة طالما كنت قادرا على ذلك".

وأضاف: "عند اللعب على هذا المستوى فإن كل شيء يكون مرتبطًا بمستوى الأداء، وستبقى في القمة طالما قدمت الأداء المطلوب، وحققت النتائج المرجوة".

وأردف إبراهيموفيتش: "سأستمر في القيام بذلك حتى تتوقف قدرتي عن أداء هذه الأشياء".

وتابع: "إذا توقفت عن القيام بهذه الأمور فسيأتي شخص آخر ويؤدي المهمة، وأنا أحب هذه الضغوط، ولا أريد البقاء هنا بسبب ما قمت به في الماضي، وأنا هنا بسبب ما أقوم به في الوقت الحاضر، ولهذا السبب أقدم الأفضل في كل يوم".

وأكمل "لدي الكثير من الخبرة، والأهداف لم تكن أبدا قضية، أنا فقط الاستمرار.أنا لست نفس اللاعب الذي كنت عليه قبل خمس سنوات، أنا لست نفس اللاعب الذي كنت عليه قبل 10 سنوات، كلنا نتغير بسبب التطور في وجهة نظرك الجسدية".

وانضم إبراهيموفيتش لميلان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن أمضى موسمين في صفوف لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، وحقق نجاحًا لافتًا في صفوف الفريق الإيطالي الذي أحرز له 10 أهداف، وقاده لصدارة ترتيب الدوري المحلي.