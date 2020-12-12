بعد حواره مع الخطيب.. يعقوب السعدي الأكثر انتشارا عبر محركات البحث.. فيديو

أجرى الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي حوارا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، في ظهور استثنائي له، تزامنا مع حدث تاريخي ونهاية لموسم خاص للقلعة الحمراء بعد التتويج بالثلاثية "دوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر".

واحتل يعقوب السعدي بعدها قائمة "التريند" الأكثر انتشارا على عملاق البحث "غوغل"، وكذلك على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

هو مينفعش الاستاذ يعقوب السعدى يعمل حلقة على قناة الأهلى ولو حتى شهريا بصراحة مصرى بجنسية إماراتية 💪💪 — Mohamed Mourad (@Mohamedmourad85) December 12, 2020

ووفقا لمتابعي الحلقة "قدم دروس جديدة في كيفية تقديم حلقة تاريخية وتغطية حدث استثنائي عبر شاشة قناة النادي الأهلي، في حوار امتد لأكثر من 5 ساعات".

#الخطيب_يعقوب_علي_قناه_الاهلي

أتمنى من مقدمى البرامج الرياضية و السياسية فى مصر يتعلموا كيفية إدارة برنامج

على الشاشات المصرية..

علم...ثقافة..حضور

💗 يعقوب السعدى pic.twitter.com/WnNiABQkFI — Samy Almahalawy ‏‎‎ 🇪🇬 (@almahalawysamy) December 12, 2020

وتناول السعدي في حديثه تاريخ النادي الأهلي في مصر وأفريقيا والعالم، ثم قام بحوار مع رئيس الأهلي "بيبو" حول كل الأمور المتعلقة بالسنوات الماضية وكيف تم إعادة بناء الفريق خلال تلك السنوات وكواليس ما تم حتى نجح الفريق في التتويج بالثلاثية، واستعادة "الأميرة" الأفريقية.

يا عم يعقوب السعدي أقسم بالله العظيم حرام عليك يا راجل حلقة خيااااااااال و جماااااااااال متععععععععععععة أحسن إعلامي عربي أنت كشفت اني معندناش أعلاميين فى مصر 🇪🇬 مقدمة تاريخيّة عن مصر 🇪🇬و النادي الاهلي شكرا 🌹يعقوب باشا السعدي — عادل حماد (@t29UQB87iJ0iOo7) December 12, 2020

وأثناء المقابلة وجه الخطيب العديد من الرسائل للجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية، وكشف عن العديد من المواقف الخاصة بالنادي، بجانب فقرة استثنائية بمنزل مؤمن زكريا.

ولقى الحوار صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الكرة المصرية خاصة "الأهلاوية" منها.

مش هابالغ لو قلت ان الحلقة دى هى الافضل فى تاريخ الاعلام الرياضى على الاطلاق .

يعقوب السعدى ابدع .

وكابتن الخطيب اتكلم عن كل شيء تقريبا ولم يذكر اسم اى فريق منافس .

شيء فى منتهى الفخامة بجد.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤#الخطيب_يعقوب_علي_قناه_الاهلي pic.twitter.com/yo3FzUExoy — HaSSaN حســــــــن (@hhessein1) December 12, 2020

حيث طالبت جماهير الأهلي بتخصيص حلقة على قناة الأهلى ولو حتى شهريا ليعقوب السعدي بعد ما وصفوه بـ"النجاح الباهر" الذي حققه اللقاء.

فيما طالب آخرون مقدمي البرامج الرياضية فى مصر أن "يتعلموا كيفية إدارة برنامج على الشاشات المصرية".