الخطيب: هناك سعي لعلاج مؤمن زكريا في إنجلترا... فيديو

وقال الخطيب في تصريحات لقناة النادي الأهلي، الجمعة، إن زكريا "ترك بصمته مع الأهلي في مشواره الأفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف المميزة بقميص الأهلي".
الخطيب: هناك سعي لعلاج مؤمن زكريا في انجلترا.. وكل الناس بتساعد #الخطيب_يعقوب_على_قناة_الاهلى | #النجمة_التاسعة#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/3b7LsEiikA— قناة أبطال الثلاثية 🏆🏆🏆 (@AlAhlyTV) December 12, 2020
وأضاف "الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم. وزكريا أحد أبناء النادي المخلصين وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع".
ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.
وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات.
وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي المصري عن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي 3 سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.
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