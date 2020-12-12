الخطيب: هناك سعي لعلاج مؤمن زكريا في إنجلترا... فيديو

أعلن رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، بطل مصر وأفريقيا، أن ناديه بصدد اتخاذ إجراءات من أجل سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة النادي الأهلي، الجمعة، إن زكريا "ترك بصمته مع الأهلي في مشواره الأفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف المميزة بقميص الأهلي".

وأضاف "الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم. وزكريا أحد أبناء النادي المخلصين وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات.

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي المصري عن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي 3 سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.