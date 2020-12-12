مدحت شلبي يعود إلى قناة "أون تايم سبورتس" ببرنامج جديد... فيديو

أعلنت قناة "أون تايم سبورتس" عن عودة الإعلامي مدحت شلبي رسميا عبر شاشتها ببرنامج جديد يحمل اسم "مساء أون تايم".

وأضافت القناة أن البرنامج سيتم إذاعته من الثلاثاء إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

بصوت وصورة "ماركة مسجلة".. الجنرال مدحت شلبي يعود لكم من جديد عبر برنامج #مساء_ONTime من الثلاثاء إلى الخميس في الحادية عشرة مساءً على #ONTime_Sports2 pic.twitter.com/ZHBLce0R9M — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 11, 2020

ويبدأ مدحت شلبي الملقب بـ"الجنرال" أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل بعد نهاية الجولة الأولى من النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري 2020/2021.

وسيقدم الإعلامي إبراهيم فايق على نفس القناة "أون تايم سبورتس 2" على مدار 4 أيام من الجمعة إلى الاثنين في الحادية عشر مساء.

يذكر أن مدحت شلبي كان معلقا لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب بعد فوزه (2-1).