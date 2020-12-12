علي معلول يكشف عن سر رقصته الخاصة عقب الأهداف والمستفزة لخصومه... فيديو

كشف ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول، عن السر وراء طريقة احتفاله الخاصة بالأهداف خلال المباريات، والتي تثير استفزاز خصومه.

وقال معلول خلال استضافته، أمس الجمعة، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية إن رقصته الغريبة بعد الأهداف استوحاها من أغنية يتابعها ابنه.

وتابع أنه أراد أن يقلد هذه الرقصة لكي يهدي هذه الأهداف إليه.

وأكد معلول أن احتفاله الخاص بالأهداف ليس مكايدة فى الخصوم، موضحا أنه يحترم الجميع، ولا يمكن أن يقوم بمثل هذا التصرف.

كما اعترف علي معلول للبرنامج أنه يذهب إلى النادي الأهلي من أجل التمرين بواسطة تاكسي، بسبب خوفه من قيادة السيارة في شوارع القاهرة المزدحمة بكثافة.

وواصل أنه ركب الدراجة النارية من منزله إلى النادي مرة واحدة فقط، وطلب من البرنامج مازحا عدم إخبار مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، هذا السر.

وأكد علي معلول لبرنامج "معكم" أنه لن يتمكن من مواجهة النادي الصفاقسي التونسي أبدا بقميص الأهلي أو بأي قميص آخر.

وتابع التونسي الدولي إن رحيله عن الصفاقسي كان قرارا صعبا، لأنه كان قائد الفريق التونسي وحصد معه البطولات.

وحصد الأهلي هذا الموسم الثلاثية (الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر)، وينتظر مواجهة فريق نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة.