صحيفة: نقل مباريات كأس السوبر الإسباني من السعودية

أفادت صحيفة إسبانية، اليوم السبت، أن مباريات السوبر الإسباني، هذا الموسم لن تقام على الأراضي السعودية رغم الإعلان عن ذلك مسبقا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المنظمين في السعودية رفضوا استضافة نسخة الموسم الحالي من السوبر الإسباني، لذا نقلت البطولة إلى الأراضي الأندلسية.

"السعودية رفضت استضافة البطولة".

وأوضحت الصحيفة أن

وتابعت أن "الرفض جاء بسبب استحالة لعب المباريات بحضور الجماهير، لكنها طلبت مقابل ذلك، تمديد العقد مع الاتحاد الإسباني لمدة عام أو عامين".

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الأندية المشاركة في السوبر، بتغيير مكان إقامة البطولة".

وأضافت أن

"مبارايات نصف النهائي ستكون يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني المقبل، بينما يقام النهائي يوم 17 من نفس الشهر".

ومن المقرر أن يشهد السوبر الإسباني، مشاركة 4 أندية، وهي ريال مدريد حامل اللقب، برشلونة، أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد.