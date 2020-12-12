بث مباشر… مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يفتتح ملعب أولد ترافورد أبوابة، لاستضافة واحدة من المباريات القوية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
🤙⚽️— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 12, 2020
🔷 #السيتي pic.twitter.com/WOgnNjueqH
الاستعدادات في مسرح الأحلام من زوايا مختلفة 🎥✨#يونايتد #ديربي_مانشستر pic.twitter.com/Dbr7DRQZlZ— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 12, 2020
تركيز 💯— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 12, 2020
🔷 #السيتي pic.twitter.com/DgfCvkiRzQ
بعد الإعلان عن التشكيل، هل يمكنك توقع:— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 12, 2020
- مسجل الهدف الأول ⚽️
- النتيجة النهائية 🔢
- رجل المباراة 🌟
🔷 #السيتي pic.twitter.com/VV8SAHx4a7
💬 استمعوا إلى كلمات مدربنا أولي جونار سولشاير قبل #ديربي_مانشستر 🗣️#يونايتد pic.twitter.com/lTpj2Gum6z— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 12, 2020
دعونا نحقق المطلوب بطريقتنا الليلة 💪🔑#يونايتد #ديربي_مانشستر— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 12, 2020
هنا الشياطين الحمر 👊🔴#يونايتد #ديربي_مانشستر pic.twitter.com/X5BOOco1Js— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 12, 2020
وصول الشباب! 💪— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 12, 2020
🔷 #السيتي pic.twitter.com/VNTDiOqzYc
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة يونايتد🙌— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 12, 2020
التشكيل الأساسي | إيدرسون، ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو، رودريجو، فرناندينيو (الكابتن)، دي بروين، رياض @Mahrez22 🇩🇿، سترلينج، جيسوس.
البدلاء | ستيفن، جوندوجان، لابورت، بيرناردو، توريس، ميندي، فودين.
🔷 #السيتي pic.twitter.com/fC2vGqNRiY
تشكيل #يونايتد لمباراة #ديربي_مانشستر 🔴— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 12, 2020
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)