بث مباشر… مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة يونايتد🙌



التشكيل الأساسي | إيدرسون، ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو، رودريجو، فرناندينيو (الكابتن)، دي بروين، رياض @Mahrez22 🇩🇿، سترلينج، جيسوس.



البدلاء | ستيفن، جوندوجان، لابورت، بيرناردو، توريس، ميندي، فودين.



🔷 #السيتي pic.twitter.com/fC2vGqNRiY