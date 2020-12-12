اتحاد الإمارات لكرة القدم يوقع اتفاق تعاون مع نظيره الإسرائيلي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، اعتزامه توقيع اتفاق للتعاون مع نظيره الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، سيحضر مراسم توقيع الاتفاق التي ستجرى في دبي.

وبحسب بيان للاتحاد الإماراتي فإن اتفاقية التعاون سوف تشمل تنظيم مباريات ودية للمنتخبات الوطنية والأندية في البلدين.

وتشمل أيضا تنظيم ورش عمل مشتركة للفنيين والإداريين في الاتحاد الإماراتي والإسرائيلي، وطرح مبادرات لتطوير اللعبة في البلدين.

وفي تعليقه على الاتفاق المرتقب، قال محمد الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي إن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل اتفاق السلام الموقع مؤخرا بين أبوظبي وتل أبيب.

وأوضح أيضا أنها تأتي في إطار حرص الاتحاد الإماراتي على التنسيق مع نظيره الإسرائيلي، مشيرا إلى رغبة بلاده في توجيه رسائل سلام.

واعتبر أن حضور إنفانتينو مراسم توقيع الاتفاق دليل على دعم الفيفا للاتفاقيات التي تخدم اللعبة.

وكانت الإمارات وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.