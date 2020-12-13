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    أحمد حسام ميدو مع رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور

    "الله يسامحك"... مرتضى منصور يرد لأول مرة على هجوم ميدو بعد صورة الخطيب

    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    رياضة
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    وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، رسالة إلى أحمد حسام ميدو نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق، بشأن الأحداث الأخيرة وهجومه على أمير مرتضى، عقب صورته مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

    وأكد مرتضى، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحذفه بعد نشره بدقائق، "أمير مرتضى يا ميدو، مهربش من النادي اللي كان بيلعب فيه في أوروبا وهو صغير، ولا عمره راح خرابات أوروبا، بلاش إحنا يا ميدو. الله يسامحك، مش هرد عليك، وهنتقابل قريب والمسامح كريم".

    وكان اللاعب الدولي المصري السابق، أحمد حسام ميدو، شن هجوما على أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على كرة القدم في نادي الزمالك، نجل الرئيس السابق للنادي الأبيض، مرتضى منصور.

    بداية قصة الخلافة بين ميدو، نجم الزمالك السابق، وأمير مرتضى، تعود لصورة نشرها ميدو تجمعه مع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، أمس السبت، وقد تعرض بعدها اللاعب الدولي السابق، لحملة كبيرة من الانتقادات والشتائم من جماهير نادي الزمالك، فيما كتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على تويتر "إلى مزبلة التاريخ".

    واعتبر البعض تغريدة أمير مرتضى، بأنها رسالة لميدو، وهو ما جعل الأخير يطلق تصريحات نارية ضد أمير مرتضى في مداخلة عبر أثير "إذاعة الشباب والرياضة"، حيث قال: "للأسف، أنا لم أهاجم مرتضى منصور وهو في ضعفه، تشاجرت معه في عز قوته، لكن اليوم مرتضى وأولاده يصدرون للجماهير أن هناك عداوة بين الأهلي والزمالك، وأن الزمالك سيسقط من غيرهم، أقول لكم الزمالك لن يسقط رغما عنكم، الأخ أمير، والأخ أحمد، يؤجران لجان إلكترونية".

    وتابع: "مرتضى يشن حربا حاليا من أجل أن يفشل إدارة الزمالك، أمير قال عني أنا إلى مزبلة التاريخ؟! من أنت، أنت لا تساوي شيئا دون والدك". وأضاف: "في عز قوتي تشاجرت مع حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، لكن هو رجل كبير وفوق رأسي وكان لابد أن أحترمه، والآن الخطيب، رغم خلافي معه أتصور معه، وأيا كان الخلاف هؤلاء الكبار فوق رأسنا".

    وواصل: "مرتضى منصور وأولاده يستأجرون صفحات من أجل أن يسبونا، أنتم جميعا لا تسوون شيئا، نحن تربينا على الأصول. نعالج تعصب الجماهير بأن الأشخاص مثل مرتضى وأولاده يختفون، وأنا أعرف كيف أتعامل مع أمير، الزمالك لن يسقط، والدك حاول أن يسقط الزمالك في 2005 ولكنه لم يعرف، أولاد مرتضى لابد أن يختفوا".

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    الكلمات الدلالية:
    الزمالك, الأهلي, محمود الخطيب, أحمد حسام ميدو, إيقاف مرتضى منصور, مرتضى منصور
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