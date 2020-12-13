وفاة لاعب صن داونز الذي رشحه موسيماني للانضمام إلى الأهلي المصري

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، وفاة لاعبه موتغيكا ماديشا، والذي كان قد رشحه بيتسو موسيماني للانضمام إلى الأهلي المصري.

وقال النادي الجنوب أفريقي أن مدافعه تعرض لحادث سير أودى بحياته.

وكان ماديشا، 25 عاما، بحسب تقارير صحفية جنوب أفريقية، وافته المنية بعد ساعات من احتفالات صن داونز بالذكرى الخمسين على تأسيسه.

Unfortunate reports regarding Madisha We have become aware of certain media reports concerning Motjeka Madisha and will make an announcement in due course. — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) December 13, 2020

​ويعد ماديشا، ثاني لاعب في صفوف الفريق يلقي حتفه خلال أسابيع قليلة، بعد الظهير الأيمن أنيل نغكونغكا، الذي مات في حادث سير أيضا.

وقال النادي الجنوب أفريقي "نحن على علم بالتقارير المؤسفة التي تتعلق بماديشا وسيقوم بإصدار بيان رسمي في الوقت المناسب".

وكان ماديشا مرشحا للانضمام إلى صفوف الأهلي المصري، بعد انضمام موسيماني للفريق الأحمر.