مدحت العدل يحسم موقفه من انتخابات رئاسة نادي الزمالك ويكشف تفاصيل الملفات العالقة

أعلن الكاتب والسيناريست المصري، مدحت العدل، مساء أمس السبت، حسم موقفه بالترشح على منصب رئيس نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة.

قال العدل في تصريحات لتلفزيون "النهار" إنه سيترك عمله الخاص للتركيز في منصبه الجديد حال النجاح في انتخابات رئاسة نادي الزمالك.

وحول تواجد أحمد مرتضى وشقيقه أمير (نجلا الرئيس المقال مرتضى منصور) في قائمته الانتخابية، علق قائلا: "أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية".

وقال العدل، إنه يُتابع باستمرار تطورات الأزمة داخل نادي الزمالك، وملف النادي مع وزير الشباب والرياضة، ليس فقط على مستوى اللقاء الذي عقد قبل أيام، حيث بقي على اتصال يومي بالوزير.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "أون"، السبت، أن بيان اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي مؤقتا، والذي استعرض حجم مديونيات النادي "عجيب".

وتابع: "إيه الجديد؟ كل أندية مصر مديونة للدولة، والبيان توقيته ليس فيه ذكاء ولا حنكة".

وأردف:

لاعبو الزمالك لما يلعبوا أول يوم في الدوري ويطلع بيان زي ده هيخافوا ميخدوش فلوسهم، طبعا صلحوا البيان الأول ببيان لاحق.

وأشار إلى أنه من خلال اتصال مع وزير الرياضة، تأكد أن ميزانية فريق الكرة منفصلة تماما عن بقية ميزانيات النادي، وبالتالي سيجري التجديد للتونسي فرجاني ساسي، وكامل قوام الفريق.