عبدالرزاق حمدالله في عين العاصفة... "نحس الركلات" يلحق مهاجم النصر السعودي

يضرب مشجعو نادي النصر السعودي، كفا بكف على خلفية التراجع الملحوظ في مستوى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله والذي قاده لتحقيق رقماً سلبياً تاريخيا في الدوري السعودي لهذا العام.

لعنة الرقم السلبي أصابت حمد الله صاحب الـ 29 عاما، بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام الأهلي مساء أمس السبت، وهي ثالث ركلة يهدرها هذا الموسم في المسابقة، فيما سجل واحدة فقط.

وفي الدقيقة 33 من عمر المباراة، احتسبت ركلة جزاء لحمد الله، تصدى لها ببراعة محمد العويس حارس الأهلي، لتكون الركلة الثالثة التي يهدرها المهاجم المغربي في 3 مباريات متتالية، إذ أهدر في مواجهتي الاتفاق وأبها.

وياتي التراجع في مستوى عبد الرزاق حمدالله في ظل تراجع عام لفريق النصر، الذي ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2020 من دور نصف النهائي على يد برسيبوليس الإيراني، بركلات الجزاء الترجيحية، قبل أن يخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الغريم اللدود الهلال.

وحاليا يحتل العالمي كما يلقبه جمهوره المركز الـ15 وقبل الأخير ببطولة دوري المحترفين برصيد 4 نقاط من 8 مباريات.

المفارقة أن حمد الله، الذي يقضي حاليا موسمه الثالث مع النصر، سبق أن لقب بهداف دوري المحترفين "مرتين"، موسم 2018-2019 وموسم 2019-2020، بـ34 هدفا، و29 هدفا على التوالي.

وصب جمهور النصر على مواقع التواصل، جام غضبهم على حمد الله، وتراوحت ردود فعلهم حول المطالبة بعدم منحه أسبقية تسديد ركلات الجزاء في كل مرة، في ظل وجود أسماء أخرى، وبين إعادته إلى دكة البدلاء، في حين ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك داعين النادي إلى بيع اللاعب وإنهاء تعاقده.