وفاة مدرب منتخب فرنسا الأسبق لكرة القدم أولييه

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، بوفاة جيرار أولييه، مدرب منتخب فرنسا الأسبق لكرة القدم عن عمر ناهز 73 عاما.

وذكرت "أر.إم.سي سبور" وصحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية إنه توفي في باريس عقب خضوعه لعملية في اللقب.

Former Liverpool manager Gérard Houllier has sadly passed away at the age of 73.🌹



2020 is relentless. 😔 pic.twitter.com/pTuMt9sRSI — Football Tweet (@Football__Tweet) December 14, 2020

وسبق للمدرب الراحل أيضا أن درب فريقي ليون وباريس سان جيرمان في فرنسا إلى جانب ليفربول الإنجليزي.