زيدان يحذر من تراجع ريال مدريد مجددا

لا يجد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تفسيرا لاستعادة فريقه ذاكرة التألق مؤخرا، لكنه يحذر من التراجع مجددا إذا لم يحافظ ريال على تركيزه.

وحقق بطل إسبانيا ثلاثة انتصارات مهمة في ثلاث مباريات اختتمها بالفوز 2-صفر على أتليتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني يوم السبت بعد فوزه في مباراة حاسمة بدوري الأبطال على بروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء والتي أعقبت الانتصار على اشبيلية.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أتليتيك بيلباو غدا الثلاثاء ساعيا لمواصلة المستوى الذي قاده للتقدم للمركز الثالث في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة ريال سوسيداد وأتليتيكو مدريد وكذلك للتأهل لدور الستة عشر في دوري الأبطال حيث سيلاقي أتلانتا.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لم يتغير أي شيء. نواصل العمل بقوة يوميا ونرغب في مواصلة التركيز.

"يجب أن نكون دائما الفريق الأفضل في الملعب لكن المنافسين يفعلون ذلك أيضا ويكون الأمر في غاية الصعوبة أحيانا للتفوق عليهم. ريال فريق كبير لكنه يحتاج لثبات المستوى". وفقا لـ "رويترز".

وقال المدرب إنه أصبح من الصعب جدا الآن توقع مجريات المباريات وهو ما قد يفسر افتقار فريقه لثبات المستوى هذا الموسم وأيضا بعض النتائج التي حققها مثل الخسارة المفاجئة أمام قادش والافيس والهزيمة مرتين أمام شاختار.

وأضاف زيدان "تواجه في بعض الأحيان لحظات صعبة في اللعبة وبات الأمر شائعا الآن أكثر من أي وقت مضى. قبل 15 أو 20 عاما كان هناك دائما أحد الفرق المرشحة لكن الوضع يختلف الآن.

"نرغب في الفوز بكل مباراة لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تعلم كيفية تخطي الصعوبات".