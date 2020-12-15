موسيماني يصف لاعبا زملكاويا سابقا بـ"الأسطورة في كرة القدم"

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، المصري، إن له الكثير من الأصدقاء في صفوف اللاعبين المصريين.

وأكد موسيماني، أن حسن شحاتة المدرب السابق للمنتخب الوطني المصري ولاعب نادي الزمالك السابق، "من المدربين الذي يحترمهم بشدة في مصر".

وظهر موسيماني مساء أمس في برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "dmc".

وأضاف موسيماني خلال مشاركته في الحلقة، "أنه (حسن شحاته) بالنسبة له صديق وأخ وأب، وأسطورة في كرة القدم".

وقال موسيماني إنه واجه حسن شحاته كمدرب أثناء لعب المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مبارتين، كان شحاته يدرب المنتخب المصري وموسيماني يدرب منتخب جنوب إفريقيا.

وأشار موسيماني إلى أنه كان يتابع وهو في بلده فوز المنتخب المصري بكل الجوائز الكبيرة تحت قيادة حسن شحاتة.