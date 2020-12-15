موسيماني يكشف لأول مرة عن علاقته بشيكابالا... فيديو

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن معرفته الجيدة بنجم نادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ولفت موسيماني أثناء مشاركته كضيف في برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "dmc"، إلى أن علاقته بشيكابالا تطورت عندما كان الزمالك يلعب أمام نادي ماميلودي صن داونز.

وأضاف أنه التقاه خلال مباراة نهائي إفريقيا 2016، ودار بينهما حديث وصفه مدرب النادي الأهلي بـ"اللطيف".

وشيكابالا أحد نجوم نادي الزمالك المصري، ويتعرض للكثير من الهجوم والتنمر من جانب بعض مشجعي النادي الأحمر، الذين يتنمرون على هيئته ولونه الأسمر.

وقال موسيماني إن "الزمالك كان أفضل منا (الأهلي) في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنهم انهاروا في آخر 25 دقيقة وهنا تحركنا مثل الملاكمين وانتصرنا".

وتوج الأهلي بدوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك غريمه التقليدي بالفوز 2-1.