إبراهيموفيتش يكشف عن سر يجعل الميلان يفوز بلقب الدوري الإيطالي... فيديو

قال المهاجم السويدي ونجم نادي ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، إن فريقه يحتاج للشجاعة للفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب لمدة تسع سنوات.

وقال إبراهيموفيتش خلال حفل صحيفة "لا غازيتا"، عقب حصوله على جائزة الأسطورة: "يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة من أجل حلم التتويج بلقب الدوري".

وأضاف: "الموسم طويل وأتمنى الاستمرار على هذا النهج. نحن متعطشون ولدينا الرغبة في تحقيق المزيد".

وتابع: "أتدرب كثيرا وهذه هي فلسفتي. إذا تدربت كثيرا ستعود الأمور لطبيعتها، ويلتف حولي أشخاص يساعدونني على التحلي بشعور جيد".

ورغم أنه احتفل بعيد ميلاده الـ 39 في أكتوبر الماضي، يتصدر إبراهيموفيتش ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بجانب كريستيانو رونالدو، وساعد فريقه في تجنب الهزيمة ليقود أحلام الجماهير في استعادة أمجاد ميلان بعد التعثر في السنوات الأخيرة.

وانتقل زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، لميلان في يناير 2020، ويمتد عقده مع الروسينيري حتى يونيو 2021.

هذا ويتصدر ميلان الدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه إنتر ميلان، وأربع نقاط عن يوفنتوس الطامح للتتويج بلقبه العاشر على التوالي في المسابقة.