بعد نجاته من الحادث في البحرين...رومان غروجان يكشف عن حالته الصحية

وقال غروجان: "أعتقد أن الأمر سيستغرق ثلاثة أسابيع أخرى حتى يعود كل شيء إلى طبيعته"، مضيفا: "سأخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع لأنني أعاني من تمزق في أربطة الإبهام الأيسر. سيتعين علينا تجميد الإصبع لمدة أربعة إلى ستة أسابيع"، وفقا لموقع "موتور سبور".

وتابع: "أنا أتحمل الألم جيدًا بشكل عام، كل شيء على ما يرام. أود أن أقول إن يدي اليمنى على ما يرام تقريبًا، إلا أنني أشعر بالألم في البرد. كل يوم هو نصر صغير. هناك عواقب للحادث، عندما أنظر إلى يداي، أرى أنهما لا تبدوان مثاليتين في الوقت الحالي. لكن لأكون صادقًا، هذا ليس مهمًا جدًا مقارنة بالحادث وحقيقة أن كل شيء يمكن أن يكون مختلفًا".

يذكر أن غروجان تعرض لحادث، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الجولة الأولى من السباق على مضمار الصخير، أثناء قيامه بمناورة، بقائد ألفا توري دانييل كفيات. خرجت السيارة الفرنسية عن المسار، واصطدمت بالسياج واشتعلت فيها النيران.

أصيبت سيارة غروجان بأضرار بالغة وغادر المتسابق السيارة بمفرده، حيث أصيب بحروق طفيفة في أطرافه، وتم نقله إلى المستشفى لمزيد من الفحص. وغاب المتسابق، الذي لعب لفريق هاس في موسم 2020، عن مرحلتين بعد سباق جائزة البحرين الكبرى.