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    جمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

    "كاف" يعتبر منتخب مصر للشباب منسحبا أمام ليبيا وإرسال طائرة خاصة لإعادته للقاهرة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    اعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة المباراة.

    ووفقا لموقع "في الغول"، فإن قائمة المباراة للمنتخب المصري جاءت دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في موريتانيا خلال العام المقبل.

    وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الليبي، ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في موريتانيا، إلا أن المسحة التي أجراها لاعبو المنتخب الوطني أثبتت إيجابية عينة 14 لاعبا بخلاف ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

    واحتسب "كاف" اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب مصر وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.

    مبارة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    "الكاف" ينشر فيديو لأجمل أهداف بطولة دوري أبطال أفريقيا
    وكان منتخب مصر للشباب قد توجه، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بعدما جهز الجهاز الفني قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة، بحسب بيان اتحاد الكرة المصري.

    وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بكورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

    ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة.

    ونقل موقع "في الغول" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، قوله: "إن الوزارة بصدد إرسال طائرة خاصة وهي مجهزة بالكامل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا لإعادة منتخب الشباب من تونس إلى مصر".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, فيروس كورونا, كاف, مصر
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