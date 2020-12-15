فتاة صغيرة ترغب في السير على خطى البطل الروسي حبيب نورمحمدوف... صورة

أنشأت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 14 عاما حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" باسم "Mini Khabib"، حيث لم تستطع إخفاء إعجابها ببطل الفنون القتالية المعتزل الروسي حبيب نورمحمدوف.

الفتاة الأمريكية كايلي ميد، من سان دييغو بكاليفورنيا، من أشد المعجبيين بالبطل الروسي، الأمر الذي دفعها للتدرب على الفنون القتالية المختلطة، للسير على خطاه.

كما وتمكنت من مقابلة الكثير من المشاهير في عالم MMA، بما في ذلك Ronda Rousey وDana White وJohn Jones وJustine Gaethje.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mini Khabib (@mini_khabib)

أصبحت كايلي من أشد المعجبين بحبيب بعد فوزه على مايكل جونسون في عام 2016، لكن مباراتها المفضلة كانت حبيب ضد كونور مكجريجور، والتي حضرتها في عام 2018.

قائلة "أنا حقا أحب مدى هيمنته على الأرض، وكم هو عنيف. وكيف أنه قادر فقط على السيطرة على الناس عندما يكون على الأرض، وهو لا يهدأ".

وعن اعتزاله قالت كايلي" عندما أعلن إعتزاله، كنت حزينة بعض الشيء، وكنت عاطفية، لكنني سعيدة لأنه كان قادرا على الخروج في القمة لأن الكثير من المقاتلين لا يفعلون ذلك".

هذا وأعلن حبيب، 32 عاما، اعتزاله ببيان صادم في أكتوبر / تشرين الأول 2020، عقب رغبة من والدته في ذلك.