بسبب كورونا... إلغاء رالي السويد المقرر في فبراير

أصدرت بطولة العالم للراليات، اليوم الثلاثاء، قرارا خاصا في الجولة الثانية في موسم 2021 والتي كانت مقررة في السويد.

وأعلنت البطولة إلغاء الجولة التي كان من المنتظر أن تجرى خلال الفترة بين 11 و14 فبراير/ شباط، بسبب جائحة كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز" عن جلين أولسون الرئيس التنفيذي لرالي السويد أن قرار إلغاء الجولة جاء على خلفية زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلد الأوروبي.

وأوضح أن السلطات السويدية فرضت المزيد من الإجراءات الاحترازية التي تجعل استضافة الرالي في فارملاند، أمر مستحيل.

وذكر أولسون في بيان أن منظمي رالي السويد والاتحاد الدولي للسيارات ومسؤولي بطولة العالم للراليات، على علم بأن صحة المواطن تأتي في المقدمة.

وأكد أولسون على التزام الرالي السويدي بحماية الصحة وسلامة، السكان في فارملاند، وكذلك عائلة رياضة الراليات.

يذكر أنه من المنتظر أن ينطلق موسم 2021 في مونت كارلو في 21 يناير/ كانون الثاني.