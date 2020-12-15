صحيفة: بيراميدز يرفض التخلي عن رمضان صبحي إلا مقابل ميسي أو رونالدو

قال مسؤولو نادى بيراميدز أن كل ما يتردد عن رحيل اللاعب القادم من الأهلي رمضان صبحي إلى نادى الزمالك مقابل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كلام خيالي ليس له أي أساس من الصحة.

ونقل موقع اليوم السابع عن مصدر في بيراميدز، أن رمضان صبحي مشروع وليس مجرد لاعب في صفوف الفريق.

ونفى المصدر أي نية لاستبدال رمضان في أي صفقة قائلا "مصطفى محمد مهاجم جيد بالطبع، ولكن إذا فكرنا في استبدال صبحي، فسيكون مقابل الأرجنتيني ليونيل ميسى أو البرتغالي كريستيانو رونالدو فقط".

وكانت أنباء قد ترددت عن وجود صفقة استبدال بين ناديي بيراميدز والزمالك بانتقال رمضان صبحي إلى الابيض مقابل انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك لبيراميدز.

واستقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري برئاسة مازن مرزوق على إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الأسبوع الأول بالدوري، خاصة أن تقرير الحكم محمد الصباحي لم يتضمن أي إدانة للاعب تستوجب إيقافه أكثر من مباراة أو إحالته للجنة الانضباط.

وحصل رمضان على البطاقة الصفراء أثناء المباراة، قبل أن يحصل على الحمراء بعد انتهاء اللقاء بداعي اعتراضه على قرارات الحكم.