نادي الكويت يتوج بطلا لكأس السوبر الكويتي...فيديو

وسجل فهد حمود هدف اللقاء الوحيد، عند الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء، بعدما تمكن الفريق من فرض هيمنته على أغلب دقائق اللقاء.
ويعد هذا اللقب هو الخامس لنادي الكويت، وتوّج الفريق بالكأس التي انطلقت المنافسة عليها عام 2008، أربع مرات في 2010 و2015 و2016 و2017، ويعتبر الوحيد الذي احتفظ بها لثلاثة مواسم متتالية.
صور ll تتويج نادي الكويت بلقب كأس السوبر للموسم الرياضي 2020-2021#كأس_السوبر #العربي_الكويت #KuwaitFA pic.twitter.com/XWS8aloYlt— KuwaitFA (@KuwaitFA) December 15, 2020
وكان العربي يسعى لحصد اللقب الثالث لهذه البطولة، والذي يأتي القادسية في صدارة قائمة الأكثر تتويجا به، بعدما حصد اللقب في 6 مناسبات.
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