"طلب عاجل" من السعودية قبل إعلان الفائز في بطولة تتنافس فيها مع قطر

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن "وفد الرياض طلب من المجلس الأولمبي الآسيوي إيقاف التصويت الإلكتروني، على استضافة دورة الألعاب الآسيوية "أسياد" الحادية والعشرين عام 2030".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "هذا الطلب أتى بعد اكتشاف إمكانية تلاعب تقني في الجهاز الرئيسي الذي يدير عملية التصويت في قاعة الانتخابات المقامة في سلطنة عمان".

#عاجل | الوفد السعودي يطلب من المجلس الأولمبي الآسيوي إيقاف التصويت الإلكتروني بعد اكتشاف إمكانية تلاعب تقني في الجهاز الرئيسي الذي يدير عملية التصويت في قاعة الانتخابات. pic.twitter.com/CQMqHBOh8M — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) December 16, 2020

وتشهد العاصمة العمانية مسقط، متابعة نتائج اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزير بن مساعد ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.

وتتنافس مدينتا الرياض والدوحة، عاصمتا السعودية وقطر، على استضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، وستكون المرة الأولى التي يجري فيها التصويت لاختيار مدينة لاستضافة هذه الألعاب منذ عام 2012.

وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.