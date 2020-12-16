إنجاز رائع ينتظر ميسي حال تسجيله هدفا واحدا فقط

كشفت صحيفة إسبانية، عن إنجاز رائع ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، حال تسجيله هدفا واحدا فقط في شباك فريق ريال سوسيداد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الليغا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن

ميسي على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الأسطورة البرازيلي بيليه كأفضل هداف في التاريخ مع نادٍ واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن بيليه سجل 643 هدفا بقميص سانتوس، بينما سجل ميسي 642 هدفا حتى الآن مع برشلونة، أولهم كان يوم 1 مايو/ أيار 2005 في شباك ألباسيتي، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وبدأ ميسي صاحب الـ33 عاما، هذا الموسم وفي جعبته 634 هدفا، قبل أن يسجل 8 أهداف، 5 منها في الليغا، و3 في دوري الأبطال.

وجاءت أهداف ميسي الـ642 في 744 مباراة بقميص برشلونة، بينما سجل بيليه أهدافه الـ643 في 757 مباراة مع سانتوس.

ولعب بيليه بقميص لسانتوس لمدة 18 عاما، وهو رقم قياسي يحتفظ به حتى غادر في عام 1974 ليلعب مع نيويورك كوزموس في الولايات المتحدة.

ويستقبل برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ريال سوسيداد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 14 للدوري الإسباني.