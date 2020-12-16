قطر تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2030 والسعودية 2034

فازت دولة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، وجرى التصويت اليوم خلال اجتماع للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط، وتنافست الرياض والدوحة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وبحسب موقع "بي إن سبورتس"، اختار المجلس الأولمبي الآسيوي، برئاسة الكويتي أحمد الفهد الصباح، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، العاصمة القطرية، الدوحة، لاستضافة الألعاب، التي تقام كل 4 سنوات، لتنال قطر شرف تنظيم "آسياد" للمرة الثانية وتتفوق على الملف السعودي الذي يدخل السباق للمرة الأولى.

وكان التصويت قد توقف 4 مرات، بسبب طلب الوفد السعودي بإيقاف التصويت الإلكتروني، بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت، تظهر إمكانية التلاعب في النتائج الخاصة بالدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030، ليتم بعدها إستئناف التصويت يدويا.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، قد وافقت اليوم الأربعاء، بالإجماع على منح الفائز في التصويت، من ملفي قطر والسعودية، حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034.

ودخلت السعودية في سباق المنافسة لاستضافة الأولمبياد الآسيوي لأول مرة في تاريخها، في حين سبق لقطر استضافة هذه البطولة في نسخة 2006.