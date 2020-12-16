المحكمة الرياضية تغرم الزمالك مليون و200 ألف جنيه

غرمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، اليوم الأربعاء، نادي الزمالك المصري، مبلغ مليوني و200 ألف دولار.

أمرت المحكمة بتغريم النادي لصالح الغاني بينجامين أشيمبونج، اللاعب السابق للفريق، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

وقررت المحكمة الرياضية تغريم الزمالك، مقابل الرواتب المستحقة والتعويض عن خرق العقد والتكاليف القانونية والفوائد.

وأوضحت المحكمة إن أتشيمبونج أنهى عقد عمله مع نادي الزمالك لسبب وجيه، وأعلن أن "اتفاقية التسوية" اللاحقة الموقعة بين الطرفين كانت لاغية وباطلة، لأن النادي استغل الظروف الصعبة للاعب.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في غانا: "بعد معركة قانونية طويلة ومرهقة، قررت محكمة التحكيم الرياضية الآن لصالح أتشيمبونج أن تأمر نادي الزمالك بدفع مبلغ كبير للاعب مقابل الرواتب المستحقة والتعويض عن خرق العقد والتكاليف القانونية والفوائد".

ونقلت الرابطة عن اللاعب، قوله: "لقد كنت أنتظر هذه اللحظة لفترة طويلة... العامان والنصف الماضيان لم يكونا سهلين".

وأضاف اللاعب الغاني: "لقد دعيت بالمثير للمشاكل وأسوأ من ذلك، لمجرد أنني دافعت عن حقوقي، وتم الإبلاغ عن العديد من القصص الكاذبة في وسائل الإعلام ولطالما التزمت الصمت لأنني كنت واثقًا من ظهور الحقيقة".

وتابع: "أدركت أعلى محكمة في كرة القدم أخيرًا أنني كنت على حق طوال الوقت، وأن تصرفات الزمالك كانت غير مقبولة".