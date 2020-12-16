بعد كورونا..."فيفا" يدعم تغييرات للاعبين في حالات الارتجاج

وافق المجلس الدولي لكرة القدم على إجراء تجارب للسماح بتغييرات إضافية دائمة في المباريات في حال تعرض لاعب لارتجاج، ويدرس البدء فيها خلال الشهر المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الاتحاد الدولي (فيفا) أكد استعداده لإجراء تجربة العام المقبل خلال الأولمبياد، بينما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز حريص على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الاتحاد أن المقترح يوفر إجراء تبديلات دائمة للاعبين المشتبه في إصابتهم بارتجاج حتى إذا أجرت الفرق كل التبديلات بالفعل.

وعبرت عن خيبة أملها بسبب قرار عدم تجربة التبديلات المؤقتة.

وقال رئيس مؤسسة هيدواي الخيرية المتخصصة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات الرأس بيتر مكابي: "طالبت هيدواي بإجراء تغييرات مؤقتة في المباريات أثناء حالات الارتجاج منذ سنوات وبدلا من الاحتفال بهذا التطور نقف أمام علامات استفهام بشأن تحرك المجلس الدولي لكرة القدم نحو التغييرات الدائمة وليست المؤقتة".

وأضاف: "فائدة التغييرات المؤقتة أنها تسمح للاعب بالعودة للملعب بارتياح بعد الحصول على علاج مناسب بعيدا عن التسرع والحماس للعودة".

وشكك مكابي في أن تؤدي التجارب لتحسين سلامة اللاعبين، مضيفا: "نعرف مدى صعوبة تقييم أطباء الأندية لحالات الارتجاج داخل الملعب خاصة في وقت قصير أو في وجود عوائق اللغة".

لكن المقترح لم يشر إلى "التبديلات المؤقتة" في حالات الارتجاج، والتي قد تكون وسيلة للاعبين للحصول على مزيد من الوقت للتعافي والفحص قبل العودة للعب.

وفي الوقت الحالي يجب على الحكام إيقاف المباراة في حالات الاشتباه في وجود ارتجاج من أجل السماح بفحص اللاعب المصاب، الذي يمكنه العودة إلى الملعب فقط بموافقة طبيب الفريق.