اشتباك بين عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام خلال مباراة النصر والرائد...فيديو

اشتبك المغربي مهاجم نادي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله مع زميله في الفريق سلطان الغنام، خلال مباراة فريقهما أمام الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقطت كاميرا المباراة حمد الله وهو يشتبك مع الغنام بالأيدي خلال أحداث الشوط الأول، وسط الملعب، وأمام اللاعبين والجهاز الفني.

🎥 لقطة الاشتباك بين الثنائي عبدالرزاق حمدالله و سلطان الغنام.#النصر_الرائد pic.twitter.com/S6d0SUj9qs — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020

وطالت اللاعب انتقادات واسعة من طرف متابعي النادي، حيث قال بعضهم إلى أن النادي أكبر من اللاعب رغم كل المستويات التي يقدمها.

وانتقد الوادعي حكم تقنية الفيديو، مؤكدًا أنه كان يجب إبلاغ حكم الساحة بتلك الواقعة، والتي شاهدها الجميع في الإعادة.

وطالب بعض التقنيين بضرورة معاقبة اللاعب، وكان على الحكم إشهار البطاقة الحمراء لحمد الله للسلوك المشين الذي مارسه مع زميله سلطان الغنام. كما طالبوا بإشهارالبطاقة الصفراء للغنام، للسلوك غير الرياضي.

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن حمد الله اقترب من الرحيل عن نادي النصر، في الميركاتو الشتوي القادم، بعد تلقيه عرضًا خليجيًا ضخمًا.