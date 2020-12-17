الكشف عن مصدر عدوى موسيماني مدرب الأهلي بـ"كورونا" وتطورات حالته الصحية

كشفت مصادر إعلامية مصرية مصدر عدوى الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

نقلت شبكة "صدى البلد" المصرية عن الإعلامي المصري، أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، قوله إن موسيماني، أصيب بفيروس كورونا من زوجته.

وأوضح شوبير أن زوجة موسيماني أصيبت بفيروس كورونا قبل إصابته بأيام، ثم أعلنت إصابة مدرب الأهلي.

وكشف شوبير أيضا تطورات حالة موسيماني الصحية، حيث قرر مسؤولو اللجنة الطبية بالأهلي نقل موسيماني إلى المستشفى.

وفسر أعضاء اللجنة سبب نقل موسيماني إلى المستشفى، ليس لتدهور حالته الصحية، ولكن أرجعوه لأن مدرب الأهلي يقيم في القاهرة بمفرده، وينبغي أن يكون تحت الملاحظة الفائقة، في حال تفاقم حالة إصابته.

وأضافوا قائلين "موسيمانى حالته جيدة ويحتاج لأسبوع على الأقل للتعافى من كورونا، وبالتالى أصبح من المؤكد غيابه عن السفر مع الأهلي للنيجر وسيقود الفريق الأحمر الجهاز المعاون في هذه المباراة".

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على الاطمئنان على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري قد تعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "مسحة كورونا التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، قبل مواجهة فريقه مع غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام".

وأوضحت أن بيتسو موسيماني "يخضع لإجراءات العزل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يجري مسحة جديدة خلال خمسة أيام"، مشيرة إلى أن مسحة زوجته ظهرت أيضا إيجابية حالتها، ليتم عزلها هي الأخرى، ضمن إجراءات الوقاية الخاصة.

وتعاقد الأهلي المصري في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر.