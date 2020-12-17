الاتحاد المصري لكرة القدم: سلبية مسحة كورونا لـ 14 لاعبا من منتخب الشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، استمرار إيجايبة المصابين بفيروس كورونا وسلبية مسحة 14 لاعبا من منتخب الشباب.

جاء في الحساب الرسمي للاتحاد المصري على تويتر "ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة تونس غدا والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين"، وتابع "بالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا".

🔴 سلبية مسحة 14 من لاعبي منتخب الشباب واستمرار ايجابية المصابين . ⬇️



ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة تونس غدا والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين.

وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، . pic.twitter.com/9iu0CIgwAF — EFA.eg (@EFA) December 17, 2020

وكان منتخب مصر للشباب قد توجه، الثلاثاء الماضي، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بعدما أعد الجهاز الفني قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة، بحسب بيان اتحاد الكرة المصري.

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بكورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة.

ونقل موقع "في الغول" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، قوله: "إن الوزارة بصدد إرسال طائرة خاصة وهي مجهزة بالكامل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا لإعادة منتخب الشباب من تونس إلى مصر".