تسجيل
13:48 GMT17 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، 2010

    مارادونا... العثور على "كنز حقيقي" داخل صندوق سري

    © REUTERS / Eddie Keogh
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047311764_0:78:2201:1316_1200x675_80_0_0_0e9398bb9acefbd3e7014654226a4d74.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202012171047541988-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A/

    كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أنه تم العثور على كنز حقيقي مملوك للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، داخل صندوق سري مهمل.

    وقالت إذاعة "آر إن زد" النيوزلندية إن أفراد عائلة مارادونا عثروا على "كنز ثمين" داخل صندوق مهمل في أحد المخازن بضواحي العاصمة بيونيس آيريس، التي تحتوي على مئات التذكارات المرتبطة بمسيرة مارادونا الكروية.

    دييغو مارادونا مع ابنتيه
    © Photo / Twitter / @gianmaradona
    في ظل محاولة 6 أشخاص إثبات أنه والدهم... محكمة تمنع حرق جثة مارادونا لإثبات نسبهم

    وتضمنت تلك التذكارات عدد من القمصان، التي ارتداها مارادونا في مباريات شهيرة عديدة، وقمصان فرق ومنتخبات أخرى عليها توقيعات لاعبين كبار مثل رونالدو وهاري كين وهريستو ستويشكوف وغيرهم من نجوم وأساطير كرة القدم.

    كما يوجد في الصندوق أيضا كرات قدم عليها شعارات برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز.

    ولكن الأبرز في ذلك الصندوق، هو وجود عدد من الهدايا والتذكارات، التي تلاقها مارادونا من قادة سياسيين وأساطير رياضية.

    حيث يوجد هدية تذكارية من الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا.

    وخطاب مرسل له من قبل الزعيم الكوبي الراحل، فيدل كاسترو.

    وأوردت الإذاعة جزء من رسالة كاسترو إلى مارادونا، والتي كان يتحدث فيها عن الفترة التي قضاها الأسطورة الأرجنتينية في كوبا للتعافي من إدمان الكحول والمخدرات، وقال له فيها: "تغلبت على أصعب الاختبارات بالنسبة لرياضي وشاب من أصول متواضعة".

    وتحفظت الحكمة الأرجنتينية على الصندوق ومحتوياته القيمة، وأدخلته ضمن ميراث مارادونا، الذي عليه نزاع قضائي حالي بين ورثته.

    وكانت محكمة أرجنتينية قد أصدرت قرارا بمنع دفن أو حرق جثمان الأسطورة الأرجنتينية الراحلة، دييغو أرماندو مارادونا.

    وأوضح حكم المحكمة الأرجنتينية، بحسب صحيفة "تايمز لايف"، أنه يجب أن يتم حفظ جثمان مارادونا في الثلاجة، لأن هناك حاجة إلى حمضه النووي في قضايا إثبات النسب العديدة، التي تحاضر مارادونا بعد وفاته.

    كما أن الصحيفة قالت إن هناك حاجة أيضا إلى حفظ جثمان مارادونا في الثلاجة، لأنه لم يتم إصدار حكم نهائي في سبب وفاته، حيث يتهم محامي مارادونا بأنه توفي نتيجة إهمال طبي.

    المشجعون يودعون كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، بوينس ايروس، الأرجنتين 25 نوفمبر 2020
    © AFP 2020 / Alejandro Pagni
    لماذا تحول مارادونا إلى رمز شعبي؟

    وأبلغ محامي مارادونا وكالة رويترز في وقت سابق، أن عينات الحمض النووي موجودة بالفعل، لكن المحكمة قالت إنه لا يجب حرق جثمان الأسطورة الأرجنتينية.

    وبات هناك حاليا 5 أبناء معترف بهم لمارادونا، بالإضافة إلى أن هناك 6 آخرين رفعوا قضايا إثبات نسب ليكونوا جزءا من عملية الميراث المعقدة.

    وتعرف مارادونا على أربعة أطفال في الأرجنتين وطفل واحد في إيطاليا، الذي رزق به خلال فترة تواجده كلاعب في البلاد، بحسب ما نقلته "رويترز".

    وسجل مارادونا مع منتخب بلاده 34 هدفا في 91 مباراة، و312 هدفا للأندية التي لعب لها (588 مباراة)، منها 116 هدفا مع أرجنتينوس جونيورز، و38 هدفا مع برشلونة و115 هدفا مع نابولي، و35 هدفا بقميص بوكا، و8 أهداف مع إشبيلية.

    وفاز مارادونا بجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم 1986، وفي عام 1999، تم منحه جائزة "دياموند كونيكس"، وهي واحدة من أعرق الجوائز الثقافية في الأرجنتين، بحسب موقع "سبورت 360"

    انظر أيضا:

    لماذا تحول مارادونا إلى رمز شعبي؟
    بعد أسبوع على رحيله... بيليه يوجه رسالة إلى مارادونا
    "كنز مخفي في حجرة مارادونا"... ماذا وجدوا بعد رحيل الأسطورة؟
    تخليد يليق بالأسطورة الأرجنتينية مارادونا بات قريبا.. صورة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأرجنتين, الأرجنتين, أخبار مارادونا, دييغو مارادونا, مارادونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الصينية ني ني
    عروق عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020
    عشر سنوات على الربيع العربي... لم يتغير شيء
    عشر سنوات على "الربيع العربي"... لم يتغير شيء
    إنفوجرافيك.. كيف تستقبل العام الجديد بأمان؟
    كيف تستقبل العام الجديد بأمان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك