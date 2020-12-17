مارادونا... العثور على "كنز حقيقي" داخل صندوق سري

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أنه تم العثور على كنز حقيقي مملوك للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، داخل صندوق سري مهمل.

وقالت إذاعة "آر إن زد" النيوزلندية إن أفراد عائلة مارادونا عثروا على "كنز ثمين" داخل صندوق مهمل في أحد المخازن بضواحي العاصمة بيونيس آيريس، التي تحتوي على مئات التذكارات المرتبطة بمسيرة مارادونا الكروية.

وتضمنت تلك التذكارات عدد من القمصان، التي ارتداها مارادونا في مباريات شهيرة عديدة، وقمصان فرق ومنتخبات أخرى عليها توقيعات لاعبين كبار مثل رونالدو وهاري كين وهريستو ستويشكوف وغيرهم من نجوم وأساطير كرة القدم.

كما يوجد في الصندوق أيضا كرات قدم عليها شعارات برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز.

ولكن الأبرز في ذلك الصندوق، هو وجود عدد من الهدايا والتذكارات، التي تلاقها مارادونا من قادة سياسيين وأساطير رياضية.

حيث يوجد هدية تذكارية من الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا.

وخطاب مرسل له من قبل الزعيم الكوبي الراحل، فيدل كاسترو.

وأوردت الإذاعة جزء من رسالة كاسترو إلى مارادونا، والتي كان يتحدث فيها عن الفترة التي قضاها الأسطورة الأرجنتينية في كوبا للتعافي من إدمان الكحول والمخدرات، وقال له فيها: "تغلبت على أصعب الاختبارات بالنسبة لرياضي وشاب من أصول متواضعة".

وتحفظت الحكمة الأرجنتينية على الصندوق ومحتوياته القيمة، وأدخلته ضمن ميراث مارادونا، الذي عليه نزاع قضائي حالي بين ورثته.

وكانت محكمة أرجنتينية قد أصدرت قرارا بمنع دفن أو حرق جثمان الأسطورة الأرجنتينية الراحلة، دييغو أرماندو مارادونا.

وأوضح حكم المحكمة الأرجنتينية، بحسب صحيفة "تايمز لايف"، أنه يجب أن يتم حفظ جثمان مارادونا في الثلاجة، لأن هناك حاجة إلى حمضه النووي في قضايا إثبات النسب العديدة، التي تحاضر مارادونا بعد وفاته.

كما أن الصحيفة قالت إن هناك حاجة أيضا إلى حفظ جثمان مارادونا في الثلاجة، لأنه لم يتم إصدار حكم نهائي في سبب وفاته، حيث يتهم محامي مارادونا بأنه توفي نتيجة إهمال طبي.

وأبلغ محامي مارادونا وكالة رويترز في وقت سابق، أن عينات الحمض النووي موجودة بالفعل، لكن المحكمة قالت إنه لا يجب حرق جثمان الأسطورة الأرجنتينية.

وبات هناك حاليا 5 أبناء معترف بهم لمارادونا، بالإضافة إلى أن هناك 6 آخرين رفعوا قضايا إثبات نسب ليكونوا جزءا من عملية الميراث المعقدة.

وتعرف مارادونا على أربعة أطفال في الأرجنتين وطفل واحد في إيطاليا، الذي رزق به خلال فترة تواجده كلاعب في البلاد، بحسب ما نقلته "رويترز".

وسجل مارادونا مع منتخب بلاده 34 هدفا في 91 مباراة، و312 هدفا للأندية التي لعب لها (588 مباراة)، منها 116 هدفا مع أرجنتينوس جونيورز، و38 هدفا مع برشلونة و115 هدفا مع نابولي، و35 هدفا بقميص بوكا، و8 أهداف مع إشبيلية.

وفاز مارادونا بجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم 1986، وفي عام 1999، تم منحه جائزة "دياموند كونيكس"، وهي واحدة من أعرق الجوائز الثقافية في الأرجنتين، بحسب موقع "سبورت 360"