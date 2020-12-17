الزمالك: لم يصلنا أي خطاب رسمي بشأن عقوبة أشيمبونج

كشف عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، عن مفاجأة في أزمة النادي الأبيض مع اللاعب الغاني بنيامين أشيمبونج.

وقال سالم في تصريحات لـ"راديو مصر"، إن "اللجنة المكلفة بإدارة النادي لم تتلق حتى الآن أي خطاب رسمي بشأن عقوبة الغاني بنيامين أشيمبونج"، بحسب موقع "أخبار اليوم" المصري.

وأكد سالم أن: "أزمة بنيامين أشيمبونج منذ عامين ونصف، واللاعب حصل على حكم، والزمالك طعن عليه في المحكمة الرياضية، واللاعب حصل على حكم نهائي بما يعادل حوالي 20 مليون جنيه، والأمل الوحيد في التصعيد للمحكمة الفيدرالية".

وتابع: "هناك اتجاه المرحلة القادمة للوصول إلى حلول ودية، وهناك حكم نهائي صدر لصالح أشيمبونج، من الممكن التفاوض عليه، ولم يصلنا خطاب رسمي بالحكم حتى الآن".

غرمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، اليوم الأربعاء، نادي الزمالك المصري، مبلغ مليونين و200 ألف دولار.

أمرت المحكمة بتغريم النادي لصالح الغاني بينجامين أشيمبونج، اللاعب السابق للفريق، وقررت المحكمة تغريم الزمالك، مقابل الرواتب المستحقة والتعويض عن خرق العقد والتكاليف القانونية والفوائد.

وأوضحت المحكمة إن أتشيمبونج أنهى عقد عمله مع نادي الزمالك لسبب وجيه، وأعلن أن "اتفاقية التسوية" اللاحقة الموقعة بين الطرفين كانت لاغية وباطلة، لأن النادي استغل الظروف الصعبة للاعب.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في غانا: "بعد معركة قانونية طويلة ومرهقة، قررت محكمة التحكيم الرياضية الآن لصالح أتشيمبونج أن تأمر نادي الزمالك بدفع مبلغ كبير للاعب مقابل الرواتب المستحقة والتعويض عن خرق العقد والتكاليف القانونية والفوائد".

ونقلت الرابطة عن اللاعب، قوله: "لقد كنت أنتظر هذه اللحظة لفترة طويلة... العامان والنصف الماضيان لم يكونا سهلين".

وأضاف اللاعب الغاني: "لقد دعيت بالمثير للمشاكل وأسوأ من ذلك، لمجرد أنني دافعت عن حقوقي، وتم الإبلاغ عن العديد من القصص الكاذبة في وسائل الإعلام ولطالما التزمت الصمت لأنني كنت واثقًا من ظهور الحقيقة".

وتابع: "أدركت أعلى محكمة في كرة القدم أخيرًا أنني كنت على حق طوال الوقت، وأن تصرفات الزمالك كانت غير مقبولة".