إعلام: "فيفا" يطيح باتحاد الكرة المصري ويستبعد كل المسؤولين الحاليين

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعتزم إصدار قرارا بإنهاء عمل اللجنة الثلاثية التي تدير حاليا الاتحاد المصري لكرة القدم واستبعاد كافة العناصر الموجودة حاليا.

ونقل موقع "في الجول" عن مصدر في اللجنة الأولمبية، قوله إن "فيفا" قد أخطرها باتخاذ قرار رسمي بإعادة تشكيل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري مرة أخرى.

وأضاف المصدر "سيتم استبعاد كافة الموجودين وإعادة تشكيلهم بأسماء جديدة تماما خلال ساعات".

وتابع "اللجنة كانت قد انتهت من كافة المهام الخاصة بها، واللجنة الجديدة ستكون مهمتها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تعيينها".

بينما كشف مصدر آخر لموقع "يالا كورة"، أن "السبب في ذلك يرجع لأن للجنة الثلاثية تباطأت في إرسال اللائحة حيث منحها الاتحاد الدولي مهلة حتى الـ 10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأوضح "أرسلت اللجنة الخماسية لائحة النظام الأساسى الثلاثاء الماضي بعد 5 أيام من المهلة المحددة".

وكان "فيفا" قد قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مد عمل اللجنة الخماسية لمدة 60 يوما وتقليص عددها لثلاثة أفراد كلجنة انتخابية لإنهاء عملية الانتخابات قبل 31 يناير/كانون الثاني المقبل واستكمال مهمتها في إدارة الأعمال اليومية للاتحاد.