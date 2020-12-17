قبل مباراة الزمالك وبيراميدز... هذا ترتيب الدورى المصري

يشهد الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، 3 مباريات، وذلك استكمالا للقاءات الجولة الثانية من البطولة.

ويلتقي اليوم، الجونة مع المصري، والإسماعيلى والإنتاج الحربي، وأخيرا نادي الزمالك مع بيراميدز.

وأفاد موقع "مبتدا" بأن نادي سيراميكا، الوافد الجديد للدوري الممتاز، يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، وذلك بعد فوزه في مباراتين أمام الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

ويأتي نادي أسوان، في المركز الثاني بفارق الأهداف، بعد تحقيقه الفوز فى أول جولتين أمام إنبي وطلائع الجيش.

وبعد لقاءات اليوم سيشهد جدول ترتيب الدوري، تغييرات جديدة فى جدول البطولة من خلال مباريات اليوم، وأهمها مواجهة الزمالك وبيراميدز.

ويسعى الزمالك لاستعادة الصادارة بعدما حقق فوزًا فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، فيما يقاتل بيراميدز لانتزاع الـ3 نقاط بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى.

يشار إلى التغييرات مستمرة حتى غد الجمعة، بعد استكمال الجولة التي تختتم منافساتها بـ 3 لقاءات، أولها مصر المقاصة وإنبي، وثانيها الاتحاد السكندرى وسموحة، وثالثها الأهلى وغزل المحلة.