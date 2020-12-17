صدمة لجماهير الزعيم... الفتح يطيح بالهلال خارج كأس الملك... فيديو

وحققق الفتح فوزا ثمينا على الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب جامعة الملك فهد الدولي، ضمن ثمن نهائي المسابقة، وفقا لصحيفة "سبورت 360".

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، إذ لم يتمكن أي فريق من هز شباك الخصم، وتأجل الحسم إلى شوط المباراة الثاني.

وفي الشوط الثاني سجل باتنا أول أهداف اللقاء في مرمى الزعيم عند الدقيقة 55، بعد 10 دقائق من انطلاق النصف الثاني من اللقاء، مؤكدًا أن فريقه لن يتنازل عن الفوز.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل سفيان بن دبكة هدفا قاتلا في الدقيقة 88، أحبط به محاولات الهلال لإدراك التعادل.