"فيفا" يعلن الفائز بجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هوية الفائز بجائزة أفضل مدير فني، في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

واختار "فيفا" الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، ليتوج بجائزة أفضل مدير فني في العام الحالي، بعد منافسة مع الثنائي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.

Get in, 𝐁𝐎𝐒𝐒! 🏆



Jürgen has won #TheBest FIFA Men’s Coach 2020 award 🙌 pic.twitter.com/LO0V67db1f — Liverpool FC (@LFC) December 17, 2020

ونجح كلوب في قيادة ليفربول بأداء استثنائي، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عاما.

يشار إلى أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، بسبب جائحة كورونا.