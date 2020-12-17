أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري... فيديو

فرض التعادل كلمته على المواجهة التي جمعت بين بيراميدز وضيفه الزمالك، بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.