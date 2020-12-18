هاني شنودة: قراءة عمرو دياب للقرآن تجبرك على البكاء... فيديو

أشاد الموسيقار المصري هاني شنودة بموهبة عمرو دياب في قراءة القرآن الكريم، مشيرا إلى قدرته على التلاوة بطريقة تجعل من يستمع إليه يبكي.

وقال شنودة في مقابلة تلفزيونية، إنه من اكتشف الفنانين عمرو دياب ومحمد منير.

وروى شنودة، موقفا مع الهضبة في بداياته الفنية، قائلا: "كلمني أحد الأشخاص وقالي لي أن عمرو دياب غير مهتم بالمعهد ويلعب كرة، ذهبت لأرى ما يحدث ووقتها كان تخين ونفسه يخس، وعندما رأيته وجهت له سؤالا، ماذا تفعل؟، أجاب بعمل عمرو دياب".

وتابع: "من فترة رأيت صورته على أحد الكباري، متصور بالفانلة الحملات وعضلات جسمه بارزة، أنا وقفت وصقفت، لأن الفنان الذي يقود الشباب للرياضة أفضل من الذي يقودهم لأشياء سيئة".

ووجه شنودة حديثه للمذيع قائلا: "لو عمرو دياب قرأ قرآن جنبك ولم تبك، سوف أدفع لك ما تريد".

وواصل قائلا "أنا كنت المعلم الأول لعمرو دياب، وهو مطرب قدير لا يعطي كل شيء لديه في الحفلات بل يبقي دائما على أشياء جديدة كل حفلة".

وانطلقت الاثنين الماضي، الحملة الدعائية الخاصة بألبوم عمرو دياب الجديد، الذى يحمل اسم "يا أنا يا لأ" فى الشوارع، وذلك قبل طرحه في الأسواق وعلى جميع المنصات.

وكان "الهضبة" قد كشف مؤخرًا عن 4 أغنيات من ألبومه الجديد وهي "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقى، والثانية "الجو جميل"، من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل.

بالإضافة إلى الأغنية الثالثة "قدامنا طول الليل مواويل"، والرابعة "أهه أهه"، التى شاركته فيها المطربة اليونانية إيرينى بابادوبلو، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقى.

وقرر عمرو دياب طرح الألبوم الجديد بالتزامن مع أعياد عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث من المقرر أن يصدر يوم 25 ديسمبر الجاري، حيث أعلن ذلك خلال حفل أقامه مؤخرا.