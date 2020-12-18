روني يعلن انضمام ابنه إلى مانشستر يونايتد

ونشر روني، عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة بصحبة زوجته أثناء توقيع نجله على عقد الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وظهر روني البالغ عمره 35 عاما، مع نجله كاي، 11 عاما، الذي حمل قميص يونايتد وعليه اسمه ورقم 10 الذي ارتداه والده خلال مسيرته مع يونايتد.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

وعلق روني على الصورة قائلا "يوم الفخر، كاي وقع لمانشستر يونايتد، واصل العمل الشاق يا بني".

يشار إلى أن روني انضم إلى مانشستر يونايتد، قادما من إيفرتون في 2004، وأحرز 253 هدفا في 559 مباراة على مدار 13 عاما مع الفريق قبل العودة إلى إيفرتون.

وفي عام 2018 انتقل روني، هداف المنتخب الإنجليزي عبر العصور، إلى دي.سي يونايتد الأمريكي، قبل الرحيل إلى ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية في إنجلترا، وأخيرا وقع عقدا جديدا كمدرب ولاعب في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفاز مانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد، في أهم مباريات أمس الخميس، بنتيجة 3 مقابل لا شيء، في الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز.