إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا غدا في قطر بحضور جماهيري

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، أنه تقرر السماح للجمهور بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، في قطر، غدا السبت.

وعشية المباراة النهائية، أضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان ، أنه سيسمح بحضور 30% من القدرة الاستيعابية، لاستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية الذي يستوعب 40 ألف مشجع.

وأوضح البيان أنه "سيكون على جميع المشجعين، إثبات عدم إصابتهم بالفيروس، قبل شراء التذاكر والدخول إلى الاستاد".

يذكر أن المباراة النهائية ستكون بين فريقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبيرسبوليس الإيراني، وسوف تشهد أول عودة للجمهور إلى مباريات البطولة منذ توقفها عن الحضور في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

ويسعى أولسان ممثل شرق آسيا للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه في 2012، في حين يطمح برسبوليس ممثل غرب آسيا، للفوز باللقب القاري، للمرة الأولى.