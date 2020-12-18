نادي شالكه الألماني يقيل مدربه بعد مسيرة دون انتصارات

أقال نادي شالكه المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مدربه مانويل باوم، اليوم الجمعة، بعد 28 مباراة على التوالي دون انتصار في الدوري، وعين الهولندي هوب ستيفنز مدربا مؤقتا.

وخسر باوم (41 عاما) آخر مبارياته 2-صفر على أرضه أمام فرايبورج يوم الأربعاء الماضي، ليظل الفريق في ذيل الترتيب بأربع نقاط فقط بعد 12 مباراة.

وبات باوم، الذي قاد الفريق في عشر مباريات فقط، ثاني مدرب يقيله شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 18 مباراة دون فوز في الدوري.

وقال ستيفنز المدرب المؤقت، الذي عاد إلى شالكه في فترته الرابعة، "تحدثت مع مانويل باوم هذا الصباح، أتمنى له التوفيق في المستقبل. قلبي لا يزال معلقا بشالكه، عندما يلجأ لي النادي في الأوقات الصعبة لا يمكنني الرفض"، وفقا لـ "رويترز".

Schalke 'sack their SECOND manager of the season before Christmas as Manuel Baum gets the boot https://t.co/m1sOaH8af0 pic.twitter.com/w8Zhj8QhOI — Non Stop Football (@nsfooty) December 18, 2020

وقاد ستيفنز (67 عاما) شالكه من 1996 إلى 2002 ومن 2011 إلى 2012 قبل أن يتولى المسؤولية مؤقتا في نهاية موسم 2018-2019.

وقاد الفريق إلى لقب كأس أوروبا عام 1997 وكأس ألمانيا عامي 2001 و2022 فضلا عن المركز الثاني في الدوري في 2001.

The Bundesliga's bottom club Schalke 04 on Friday confirmed the sacking of their head coach Manuel Baum after just 79 day as head coach, with Huub Stevens returning for his fourth stint to try to end their 28-game winless streak in the league.#ClubNews #Mcsportslive pic.twitter.com/6y8uZP7nVx — MCsportsLive (@Mcsportslive1) December 18, 2020

وأضاف ستيفنز "نتذيل الترتيب والفريق يتمتع بالقليل من الثقة، لذلك فالأمر أصعب من المرة السابقة، يجب أن نصفي أذهاننا. اللاعبون بحاجة لتجربة الفوز، هذا أفضل علاج للاعب كرة القدم".

وسيقود ستيفنز الفريق في مباراته المقبلة على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد، غدا السبت، تليها مباراة في الدور الثاني لكأس ألمانيا على أرض أولم في 22 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.