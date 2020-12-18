إعلام: مسحة واحدة تسببت في إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن مسحة واحدة مصابة بفيروس كورونا، هي ما تسببت في إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن جمال محمد علي، عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب سر إلغاء المباراة.

وقال جمال محمد علي: "تسبب ما أعلنه ماهر الزهار، رئيس اللجنة الطبية لمنتخب مصر للشباب في إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب في موريتانيا 2021".

وأوضح المسؤول المصري "أعلن رئيس اللجنة الطبية قبل بدء المباراة بعشر دقائق فقط أن قائمة المنتخب 14 لاعبا وليست 15 لاعبا، على الرغم من أن نتيجة مسحة اللاعب أحمد نبيل والأشعات والتحاليل أظهرت سلبية إصابته بكورونا".

وتابع بقوله "كنا قد استكملنا قائمة المنتخب 15 لاعبا، ووافق مراقب المباراة على إقامتها وتسلمنا البطاقات استعدادا لانطلاق المباراة، ولكن رئيس اللجنة الطبية أعلن فجأة أن الجاهزين للعب 14 لاعبا وليسوا 15 لاعبا".

وأكمل جمال محمد علي "اللجنة الطبية تعرضت لضغوط وقالت إن المسحة إيجابية بعد أن تم الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل، ومسحة حمزة علاء لا تمثل أي أزمة، استلمنا نسخة أصلية من مسحة اللاعب الخاصة بالكاف وجاءت سلبية".

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا، لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

وكان منتخب مصر قد توجه للملعب وأعلن تشكيله الأساسي الذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء يجلس محمد السيد سيحه حارس مرمى، مصطفى ميسي، محمد شحاتة، مصطفى أشرف.

وكان منتخب مصر للشباب قد توجه، الثلاثاء الماضي، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بعدما أعد الجهاز الفني قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة، بحسب بيان اتحاد الكرة المصري.

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بكورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة.

ونقل موقع "في الغول" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، قوله: "إن الوزارة بصدد إرسال طائرة خاصة وهي مجهزة بالكامل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا لإعادة منتخب الشباب من تونس إلى مصر".

كان "الكاف" قد اعتمد انسحاب منتخب مصر للشباب في المباراة الأولى أمام منتخب ليبيا بنفس الطريقة بعدما لم تكتمل القائمة.