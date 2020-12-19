انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في الثامن من فبراير

أكد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت انطلاق البطولة في الثامن من فبراير شباط متأخرة عن موعدها الأصلي بثلاثة أسابيع وذلك بعد شهور من التكهنات بشأن موعد أولى البطولات الأربع الكبرى في 2021.

وكان انطلاق البطولة مقررا في الأصل يوم الثامن عشر من يناير كانون الثاني 2021 لكن المنظمين دخلوا في مفاوضات مطولة مع الحكومة الاسترالية بخصوص إجراءات السلامة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مدير البطولة كريج تايلي في بيان "ستكون هذه النسخة من بطولة أستراليا المفتوحة تاريخية على العديد من الأصعدة".

وأضاف قائلا "للمرة الأولى في أكثر من مئة عام ستبدأ أستراليا المفتوحة في فبراير، ونتطلع إلى أن نقدم للاعبين ما نؤمن بأنها ستكون أفضل تجاربهم في اللعب خلال 2021".