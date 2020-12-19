محمد صلاح يخرج عن صمته ويرد على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

رد اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، لأول مرة، على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، متحدثا عن الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف عام 2018 من طرف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

وخلال حوار مع صحيفة "أس" الإسبانية، رفض محمد صلاح، الحديث عن الفريق الذي يفضل الانتقال لصفوفه في إسبانيا وقال حول مستقبله في ليفربول: "من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها في ليفربول".

وعن قطبي إسبانيا والانتقال لأحدهما قال: "ربما، لا تعرف المستقبل"، متحدثا عن أتلتيكو مدريد الذي كان سببا في إقصاء ليفربول الموسم الماضي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وقال: "أنا لا أشاهد اللقاءات كما لو كانت لقاءات إعادة".

وبشأن الإصابة الشهيرة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف عام 2018، قال محمد صلاح، "قضية راموس أغلقت منذ فترة طويلة، والإصابة جعلتني أقوى". متابعا: "أركز الآن فقط في العودة للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول".

ورد صلاح على سؤال حول إمكانية تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة قائلاً: "لا أعلم، لا أريد أن أقول ذلك الآن، بالطبع أحاول دائما تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز، ولدي فرصة جيدة لأكون هدافاً للمرة الثالثة كما يقولون، لكن الأهم هو الفوز بلقب عظيم مع الفريق".

وأكد نجم ليفربول، أن "المنتخب المصري تطور مع حسام البدري، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يؤدون بصورة جيدة وتسود بينهم العلاقة الطيبة"، معربا عن أمله بالفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون.