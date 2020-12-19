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    حقيقة ظهور 14 حالة كورونا بفريق المقاولون العرب قبل مباراة النجم الساحلي

    © AFP 2020 / TAREK IBRAHIM
    رياضة
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    نقلت مواقع رياضية مصرية عن مصدر لها، اليوم السبت، أنباء تفيد بوجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف فريق المقاولون العرب المصري بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعوا لها استعداداً لمواجهة النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

    وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع "بطولات"، أن "الحالات هي لمحلل الأداء ومدلك الفريق وهناك 3 حالات في الجهاز الفني و2 في الجهاز الطبي و7 لاعبين".

    دوري أبطال أفريقيا
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وبعد تداول الخبر على نطاق واسع، أكد المشرف على الكرة وعضو مجلس الإدارة بالمقاولون العرب محمد عادل، في تصريح لموقع "يالا كورة"، أن لاعبو الفريق بخير، مشيراً إلى أنه يتمنى مساندة الجماهير للفريق بدلاً من تداول الأخبار الخاطئة.

    وأضاف "الجميع في الفريق بخير وسنجري مسحة يوم الأحد".

    وتابع "لا نعلم سبب الاشاعات التي يتداولها البعض على المقاولون قبل مواجهة النجم الساحلي".

    وأتم قائلا "أتمنى مساندة الجماهير لنا في المباراة، خاصة وأننا نمثل مصر، وذلك بدلا من تداول الأخبار الخاطئة".

    ويلتقي المقاولون العرب أمام نظيره النجم الساحلي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

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